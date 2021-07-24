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Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu - Son Dakika

Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu

24.07.2021 15:41
Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde hafızlık belgesi almaya hak kazanan 3 genç için babaları tarafından mevlit okutuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde hafızlık belgesi almaya hak kazanan 3 genç için babaları tarafından mevlit okutuldu.

Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Çelik, Çankaya Müftülüğüne bağlı Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucunda belge almaya hak kazanan oğulları Emre (26), Arif Talha (22) ve Sefa Çelik (18) için Ortaklar Camisi'nde mevlit okuttu.

Tohumlar Latif Ekmekçioğlu Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Kemalletin Ergin, hafızlık eğitimin işin başlangıcı olduğunu belirterek, "Hafızlık eğitimi zor bir süreçtir ama bu süreçten daha zoru hafız kalmak ve hafız olarak yaşamaktır." dedi.

Baba Çelik ise oğullarının hafızlık belgelerini almalarının gururunu yaşadığını dile getirerek, "Bu mutluluğumuzu dostlarımızla paylaşmak için düzenlediğimizi mevlit programına katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Genç hafızlardan Sefa Çelik ise eğitimin kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Evimden, annem babamdan ayrı kaldım bu sevda uğruna ama sonundaki güzellikleri düşündükçe bu zorluklar engel olmadı." diye konuştu.

Programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da genç hafızları tebrik etti.

Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu
Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu
Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu

Ortaklar, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 3 oğlu hafız olan baba mevlit okuttu - Son Dakika


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