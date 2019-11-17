Son Dakika Haberleri: Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kamil A, 350 bin lira değerindeki alüminyumu Kayseri'ye göndermek için nakliyat şirketi ile anlaştı. Alüminyumun sahibi, malların Kayseri'ye gitmediğini öğrenince polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip araştırması yaptı.

Olayla ilgili nakliyat şirketinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu Aysu A, Kübra D, Hüseyin M, Ebubekir Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Umut T, Aslan T. ve Taner T'nin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki Öykü'nün sağlık durumu hakkında annesinden açıklama: Kritik süreç 2 yıl devam edecek
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]