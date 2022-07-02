Samsun'un İlkadım ilçesinde 64 bin 800 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.
Aramada 64 bin 800 bandrolsüz makaron, 26 kilogram tütün ile 110 TAPDK bandrolü, otomatik sigara sarma makinesi bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 64 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika