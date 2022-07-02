Ankara'da 3 milyon 978 bin doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilo tütün ele geçirildi

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 64 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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