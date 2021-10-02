Samsun'da 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı - Son Dakika

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Samsun'da başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek sempozyumda, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam eden 45 ülkeden 180 öğrenci 190 bildiri sunacak.

Yurt dışından 10 araştırmacının da katıldığı sempozyumda sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile uluslararası öğrencilik alanlarında sunumlar yapılacak.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencileri önemsediklerini, öğrencilerin bulundukları şehir için birer kazanım olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerin bilgiyi alıp götüren öğrenciler olmaması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Nitelikli uluslararası öğrencileri ilimize kazandırmak zorundayız. Gönderdiğimiz öğrencilerimizin çoğunluğu bilgiyi götürenler oldu ancak bilgiyi daha çok buraya transfer eden öğrencileri motive etmemiz gerekiyor." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da dünyada 7 milyonun üzerinde uluslararası öğrenci bulunduğunu, Türkiye'nin ise yaklaşık 200 bin yabancı öğrenciyi barındırdığını belirtti.

Uluslararası öğrencilerin kültürel ve siyasi elçiler olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Özellikle Batı'nın çektiği öğrenci kitlesini çekmemiz gerekiyor. Sayıyı ve eğitim kalitemizi artırarak kaliteli ve nitelikli uluslararası öğrencileri bünyemize katmamız lazım. Uluslararası öğrenciye hep biz bir şey vermeyeceğiz. Onlardan da bizim alacağımız çok şey var. Biz bu öğrencileri öteki öğrenciler olarak görmüyoruz. İslam kültürünün temel özelliği, ötekini kucaklamaktır. Bu nedenle ülkemize gelen öğrencileri kardeş olarak görüyoruz. Türkiye, herkesin geldiği, herkesi kucaklayan bir ülkedir. Darda kalanların sığındığı ülkedir. Uluslararası öğrencilerle beraber bu kültürü dünyaya sunmak zorundayız."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise zaman zaman mültecilerin gündeme geldiğini ama kimsenin bu insanları yurdundan edenlere bir şey söylemediğini anlattı.

Dünyayı doğru okumak gerektiğini dile getiren Ünal, "Sorunun kaynağını görüp söz söylemek, hitap etmek gerekiyor. 'Nasıl olsa yurdundan koparılmış, herkes tekmeliyor siz de tekmeleyin' demek yanlıştır. Bu, insani ve onurlu bir duruş değildir. Özellikle uluslararası öğrencilerden beklediğimiz tek şey nitelikli bir eğitim alarak kendi ülkelerinde çözümün parçası olmalarıdır. İnsanlığın kurtuluşu, insanlığın onuru ve kendi milletlerinin, kendi coğrafyalarının ayağa kalkması için çözümün bir parçası olunması lazım." ifadelerini kullandı.

UDEF Genel Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül de Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin bir araya geldiği, akademik çalışmalarını sunduğu sempozyumun önem taşıdığını aktardı.

Her geçen yıl daha fazla uluslararası öğrencinin katılım sağladığı sempozyumun bu yıl daha büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Akgül, "Bu sene farklı disiplinlerden 510 uluslararası öğrenci sempozyumda bildiri sunmak için başvuruda bulundu. Alanlarında yetkin akademisyenler tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrası 180 katılımcının 190 bildiriyle sempozyuma katılması kararlaştırıldı. Sempozyuma katılımın ve ilginin büyük olması bizi gururlandırıyor." diye konuştu.