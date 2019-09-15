Son Dakika Haberleri: Samsun'da altın arama çalışmalarına tepki
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Samsun'da altın arama çalışmalarına tepki

1 saat önce

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri, Kavak ilçesindeki Şahin Dağları'nda başlatılacak altın arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri, Kavak ilçesindeki Şahin Dağları'nda başlatılacak altın arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan SAMÇEP üyeleri, önce şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan jeofizik mühendisi Saydam Bayram, Şahin Dağları'nda Kanadalı bir şirketin altın arama çalışması yapmak için 2 yıl önce ruhsat aldığını söyledi.

Şirketin bölgede yol açma çalışmalarına başladığını, çok sayıda ağacın "seyreltme" adı altında kesildiğini ifade eden Bayram, iş makinelerinin girebileceği yolların açıldığını, sondaj yapma hazırlığına girildiğini aktardı.

Maden aranmasına karşı olmadıklarını, ancak kimyasal yollarla doğanın tahrip edilmesine ve ekosistemin bozulmasına karşı çıktıklarını ifade eden Saydam Bayram, bu konuda halkla birlikte mücadele vereceklerini dile getirdi.

Samsun'da altın arama çalışmalarına tepki

Samsun, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:17 Kaynak: AA
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