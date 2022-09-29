Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı

29.09.2022 10:40
Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı

Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay ocağının önünde oturan Erol'a yanına gelen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan Erol, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Erol'un ilerleyen günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bafra Ticaret Borsası binasına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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