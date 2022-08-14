6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı - Son Dakika
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6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı

14.08.2022 15:45
6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı

Samsun'da bankadan satın aldığı evin 6 gün içinde 2 kez silahlı saldırıya uğraması üzerine can güvenliğinin olmadığını belirten kadın, "İlla ölmemiz mi gerekiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Samsun'da bankadan satın aldığı evin 6 gün içinde 2 kez silahlı saldırıya uğraması üzerine can güvenliğinin olmadığını belirten kadın, "İlla ölmemiz mi gerekiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ordubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir çocuk annesi S.G. (46), bir banka tarafından satışa sunulan, içinde ev de bulunan 35 dönümlük fındık bahçesini ihaleye girerek 650 bin liraya satın aldı. S.G.'nin evi satın almasından sonra birkaç kez eve hırsız girdi. Bunun üzerine S.G., evine güvenlik kamerası taktırdı. Söz konusu ev 6 gün önce geceleyin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.G., jandarmaya ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak S.G.'nin evi dün gece de kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evin kapısına ve pencerelerine kurşun yağdırıldığı olayda saldırganlar güvenlik kameralarını da silahla ateş ederek bozdu.

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından 6 gün içinde evi iki kez kurşun yağmuruna tutulan S.G., yine jandarmaya şikayette bulundu. S.G., "Eve daha önce hırsız girdi. Kamera taktırdık. Bu kez de 6 gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar kameralara da ateş edip kırdılar. Can güvenliğimiz yok. Saldırganların biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Çok sayıda kurşun kapı ve, pencere camlarını ile evin içindeki dolabı delik deşik etti" ifadelerini kullandı. Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen S.G., "İlla ölmemiz mi gerekiyor, illa buradan cenaze mi çıkması gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 günde iki kez evi kurşunlanan kadının yardım çığlığı - Son Dakika
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