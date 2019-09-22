Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği
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Samsun'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği

26 dakika önce

Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Samsun'da

Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu himayeleri ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş, Atakum Gençlik Merkezi önünde başlayıp Çobanlı İskelesi'nde sona erdi.

Avrupa Hareketlik Haftası kapsamında 3'ten 93'e her yaştan 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sağlık için "Beraber Yürüyelim" etkinliği protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye, Avrupa, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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