Samsun'da Bıçakla Yaralama
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın evinde bıçakla yaralandı.
Samsun
'un Atakum
ilçesinde bir kadın evinde bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile sorunlar yaşadığı için bir süredir Kurupelit
Mahallesi'nde bir evde yaşayan Yasemin K. (19), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından karnından 2 bıçak darbesi ile yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Yasemin K'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis
olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:44 Kaynak: AA
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