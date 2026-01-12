Samsun'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

SAMSUN'un Canik ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yusuf Emre K., Enes Efe T. ve Mesut B., husumetli olduğu Tekin G. ve Gürkan K. ile buluştu. Tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut B., Tekin G. ve Gürkan K.'yı bıçakla bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.