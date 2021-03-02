Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı

02.03.2021 18:53
Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 208 bin 196 kişinin GBT kontrolü yapıldı, toplam bin 209 şahıs yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 208 bin 196 kişinin GBT kontrolü yapıldı, toplam bin 209 şahıs yakalandı. 14 bin 614 araç sürücüsüne de 9,7 milyon TL ceza yazıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Şubat ayı içerisinde yoğun denetim ve uygulama gerçekleştirildi. Uygulama ve denetimlerde 208 bin 196 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Çalışmalar sonucu toplam 1209 şahıs yakalandı. 89 bin 093 adet araç kontrol edildi. 15 bin 049 adet araca işlem yapıldı. 50 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca, 26 av tüfeği, 2 bin 038 adet çeşitli çaplarda fişek, 210 adet kesici alet, 2 bin 510,3 gram esrar maddesi, 81,6 gram sentetik kannabinoid, 36,95 gram kokain 869,99 gram metamfetamin 202 adet extasy hap, 10 bin 539 adet sentetik ecza gerica-lyrica hap, 299 litre kaçak içki, 7 milyon 644 bin 180 dal makaron 5 bin gram kaçak tütün ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 198 bin 414 şahsın GBT'si kontrol edildi. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 607 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 47 bin 280 adet araç kontrol edilerek, aranması olan 10 araç yakalandı. 391 adet araca işlem yapıldı. 38 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca, 21 av tüfeği, 761 adet çeşitli çaplarda fişek, 308 adet kesici alet, 69 gram esrar maddesi, 6 gram sentetik kannabinoid, 112 gram metanfematin, 33 adet extasy hap ve 958 adet sentetik ecza gerica-Lyrica hap ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce toplam 20 olay meydana geldi. FETÖ/PDY/ DEAŞ terör örgütleri içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 20 şahıs hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dolayı işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, meydana gelen 27 olayda 226 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 99 şahıs yakalandı. Bu olaylarda 12 adet tabanca, 1277 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 89 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet delici-kesici alet, 27 adet şarjör, 299 şişe, 299 litre içki, 7 milyon 644 bin 180 dal makaron, 1709 adet emtia, 7 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün, 23,78 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 5 adet narkotik madde, 45 adet sahte 50 TL, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 9 bin 303 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Toplam 228 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 403 şahıs yakalandı. Olaylarda; 2 kilogram 485,83 gram esrar, 81,1 gram sentetik kannabinoid, 9 bin 581 adet sentetik ecza, 169 adet ecstasy hap, 757,99 gram metamfetamin, 36,95 gram kokain, 28 kök kenevir, 0,15 gram skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şubat ayında toplam 52 olay meydana geldi. 223 şahsın yapılan GBT sorgulamasında ve meydana gelen olaylarda 70 şahsa işlem yapıldı. 15 bin 157 adet materyal ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce toplam 125 suçtan dolayı işlem yapıldı. Yapılan işlemlerde 10 şahıs yakalandı. Yapılan 2 ayrı ev aramalarında; 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet harddisk ele geçirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 45 bin 645 araç sürücüsü kontrol edildi. 14 bin 614 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 9 milyon 779 bin 939 TL cezai işlem uygulandı. 59 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. Bin 71 araç trafikten men edildi. Abart egzoz nedeniyle 12 araca cezai işlem uygulandı. 74 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, bin 44 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 806 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 362 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 10 araca fazla yolcu taşımaktan, 969 araca kırmızı ışık ihlalinden, bin 473 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 59 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 450 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN

Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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