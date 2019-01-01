Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

57 dakika önce

Samsun'da bir gazinoda çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Samsun'da bir gazinoda çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Aralık 2018 günü, Adem Gül, Nurettin Çınar, Hakan S, Özlem P. ve Ümit Y. isimli şahıslar Atakum Yalı Mahallesi'ndeki bir gazinoya eğlenmeye gitti.

İddiaya göre, alkolünde etkisiyle gazinoda Adem Gül, kadın sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. İsteğinin red edilmesi üzerine Gül, şarkıcıya saldırdı.

Gazino çalışanları tarafından dışarı çıkartılan Gül, bir süre eğlendikten sonra dışarı çıkan arkadaşları Nurettin Çınar, Hakan S, Özlem P. ve Ümit Y.' ye de saldırdı.

Adem Gül, Hakan S. ve Nurettin Çınar'a yumruk attı.

Olay yerinde aldığı darbeyle bayılan Nurettin Çınar, arkadaşlarının da yardımıyla Çarşamba ilçesindeki evine bırakıldı.

Bir süre sonra baş dönmesi şikayetiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Adem Gül'ün Çarşamba ilçesine bağlı Beylerce Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ablasının yanında saklandığı belirlenen Gül, kaçmak üzereyken güvenlik görevlilerince yakalandı.

Kasten adam öldürme suçundan gözaltına alınan Gül, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Adem Gül, Çınar, Samsun, Güncel
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