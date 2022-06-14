Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı sınır dışı edilecek

14.06.2022 12:55
Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce 9 Haziran'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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