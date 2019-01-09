Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Iraklıya Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak
uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.M.T.T. ve A.M.T.T.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.M.T.T. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, A.M.T.T. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.M.T.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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