Denizde yüzerken boğuldu - Son Dakika
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Denizde yüzerken boğuldu

04.09.2022 12:48
Denizde yüzerken boğuldu

Samsun'da denizde yüzen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde yüzen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya 'dan kesin dönüş yapıp Atakum Yeni Mahalle 'de ikamet eden İlhan Şahin (55) serinlemek için denize girdi. Şahin deniz kenarında baygın halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İlhan Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlhan Şahin'in bulunduğunda kimliği tespit edilemedi Ancak, akşam Şahin'in eve gelmemesi üzerine eşi sahilde denize girdiği bölgede aramaya çıktı Eşi tarafından giysileri ve çantası sahilde bulunan İlhan Şahin'in yakınları Recep Tokur Polis Merkezine giderek polisten yardım istedi. Yapılan araştırmada deniz kenarında bulunup hastanede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin İlhan Şahin olma ihtimali üzerine hastane morguna kaldırılan cesede teşhis yaptırıldı. Yakınları tarafından yapılan teşhiste cesedin İlhan Şahin 'e ait olduğu tespit edildi. Ölen şahsın cesedi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Adnan Menderes, İlhan Şahin, Almanya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde yüzerken boğuldu - Son Dakika

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