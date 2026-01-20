Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
20.01.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin TL dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tespit edildi.

Samsun merkezli yürütülen 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tespit edilirken, adli süreç sonunda toplam 6 kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun'un Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir vatandaşın 570 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, mağdurdan alınan paranın farklı şahıslara ait banka hesapları üzerinden aktarıldığı, son aşamada ise bir iş yerinde pos cihazı kullanılarak çekildiği, elde edilen paranın olayla bağlantılı şüpheliler arasında paylaştırıldığı banka kayıtları ve kamera görüntüleriyle tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli belirlenirken, düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden B.Z. isimli şahsın, 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Terme Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 şüpheli ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:36:37. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.