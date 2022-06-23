Samsun'da 'ehliyetsiz' elektrikli bisiklet kullanımına ceza tartışması

SAMSUN'da mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladıkları elektrikli bisikletleri ehliyetsiz kullanan sürücülere, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 TL ceza uygulanmaya başlandı. Şirket yetkilileri kesilen cezaların hukuki olmadığını savunarak, iptalleri için yargı yoluna başvurduklarını açıkladı. Hukukçular ise elektrikli skuter grubuna girmeyen Martı'ların motorlu taşıt sınıfında yer aldığını, 16 yaşa kadar alınabilen 'M' sınıfı ehliyet ile kullanılabildiğine dikkat çekti. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör de "Ehliyetsiz insanlara elektrikli bisiklet verildiği takdirde bir kazaya sebebiyet vermesi halinde bunun sorumlusu kim olacak" diye sordu.

Kentte Atakum sahiline yerleştirilen mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiralanan elektrikli bisikletler, vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Polis ekipleri plakası bulunan ve tescili yapılmış elektrikli bisikletleri ehliyetsiz kullanan sürücülere, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 36/3-a maddesi gereğince 3 bin 674 TL ceza uygulamaya başladı. Ceza yazılan sürücülerin kullandıkları elektrikli bisikletler ise trafik ekiplerince bağlanarak otoparka çekiliyor. Elektrikli bisikletlere kesilen para cezaları ise tartışma yarattı.

SKUTER İLE MARTI'LAR KARIŞTIRILIYOR Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri trafikte araçların arasında seyreden elektrikli bisikletlerin motorlu taşıt sınıfında olduğunu, ehliyetsiz kullanılamayacağını, aksi halde trafik para cezası uygulanacağını belirtti. Martı işletmesi yetkilileri ise elektrikli bisikletlerin ehliyetsiz kullanılabilen araçlar olduğunu belirterek, trafik para cezası kesilemeyeceğini savunuyor. Şirket yetkilileri kesilen cezalarla ilgili hukuki yollara başvurarak iptali için yargıya itirazlarda bulunduklarını açıkladı. Hukukçular ise elektirikli skuter grubuna girmeyen Martı'ların motorlu taşıt sınıfında yer aldığını, 16 yaşa kadar alınabilen 'M' sınıfı ehliyet ile kullanılabildiğine dikkat çekiyor, vatandaşların skuter ile Martı'ları karıştırdığını vurguluyor. 'MARTI' BİR MOTORLU TAŞITTIR, EHLİYETSİZ KULLANILAMAZ'Kiralama işlemi yapılan Martı'nın elektrikli skuter grubuna girmediğini ve motorlu taşıt sınıfında olduğunu belirten Avukat Özlem Sezgin Azal, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3'üncü maddesinde ve 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 13'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile elektrikli bisiklet yani mopet kullanabilmek için M sınıf ehliyet olması gerekmektedir. En fazla 0,25 kw azami güce sahip, hızın saatte 25 kilometreye ulaştıktan sonra gücü kesilen elektrikli bisikletler ehliyet ve tescil gerektirmez. Pedal çevirmeye ara verince gücü kesilen araçlar tescile tabi olmadan kullanılabilir. Fakat 'Martı' dediğimiz araçlar elektrikli bisiklet kapsamı içinde olmayıp motorlu taşıt sınıfı içerisinde yer almaktadır. Haliyle 45 kilometre hıza ulaşabilen tüm Martı araçların ehliyet ve plaka alması zorunludur. M sınıfı ehliyet alabilmenin yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir" dedi.'EHLİYETSİZ KULLANIMDA CEZA KESİLİR'Avukat Özlem Sezgin Azal, şöyle konuştu: "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri halinde sürücülere ve araç sahiplerine tescil plakaları üzerinden 1823 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir. Sürücü belgesiz olarak Martı kullanan ve kullandıranlara da 3 bin 674 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir. Bu idari para cezası araç sahibine de aynı şekilde kesilmekte olup ehliyetsiz yakalanan bir kişi 7 bin 348 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca yakalanan motorlu araç trafikten men edilmektedir. B sınıfı sürücü belgesine sahip kişilerin ehliyetleri M sınıfını kapsadığı için Martı kullanabilmektedirler. Ayrıca Martı kullanımı yaya ve bisiklet yolunda yasaktır. Bisiklet yolunda Martı kullanımından dolayı kullanıcılar trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, 47/1-c trafik cezası 196 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır.''BİR KAZA OLDUĞUNDA SORUMLUSU KİM OLACAK'Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör de elektrikli bisikletlerin tescilli ve plakalı bir motosiklet gibi düşünülmesi gerektiğini ve ehliyetli kullanılmasının şart olduğu söyledi. Ergör, "Martıların her şehirde gidebileceği bir güzergahın olması gerekir. Buna uygun yolların hazırlanması lazım ama Samsun'da bu da yok. Ehliyetsiz insanlara bu verildiği takdirde bir kazaya sebebiyet vermesi halinde bunun sorumlusu kim olacak? Bu gerçekten trafik açısından da çok önemli bir konu. Acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Zaten uygulamalar var, ceza yazılıyor. Bunu insanlara açıklayarak ve firmayla kişiler arasında bir bağlantı kurma gereği olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.'MİLLETİMİZ HIZLI KULLANIYOR'Martı kullanan Mustafa Kethüda ise, "Sakince, yavaş bir şekilde kullanırsan hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz hızlı kullanıyor, heyecanlı. Düzgün kullanamıyorlar. Benim de ehliyetim yok, ben işe gidip gelirken kullanıyorum. Dikkatli olmak lazım" dedi.'5-6 AVRUPA ÜLKESİ GEZDİM, KESİNLİKLE YASAK'

Emin Arif Taştan da "Burası yapılış itibariyle bir bisiklet yolu. Bu tehlikeli bir vasıta. 3 kişi biniyorlar, çocuklar biniyor, kafalarında kask yok ve takibi de yok. Ben 5-6 Avrupa ülkesi gezdim, kesinlikle bunlar yasak. Hele ki bisiklet yoluna normal vatandaşın girişi yasak. Ama bizim buralarda vatandaşın burada kendisine saygısı yok ki, karşısındakine olsun" diye konuştu.