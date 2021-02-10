Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi

10.02.2021 12:09
Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi, System.String[]

Samsun'da ortopedi uzmanı Dr. Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Samsun'da ortopedi uzmanı Dr. Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Terme Devlet Hastanesinde görevli Sezgin'in, 31 Ekim 2020'de yüksek ateş, aşırı terleme gibi şikayetler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Sezgin, iyileşmesinin ardından hastanedeki görevine döndü.

Yaklaşık 1,5 ay sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden test yaptıran Sezgin'in, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Evde tedavisine başlanan Sezgin, şikayetleri artınca hastaneye yatırıldı. Sezgin, tedavi sürecinin ardından hastalığı ikinci kez yenmeyi başardı.

Dr. Sezgin, AA muhabirine, grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvurduğunu, yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Evde 4 günlük tedavi sonucu iyileştiğini belirten Sezgin, "İlk yakalandığımda hafif atlattım, karantinam sona erince de görevime başladım. 1,5 ay sonra aynı şikayetler yeniden başladı fakat ilk yakalandığım gibi değildi. Ağrılar arttı, arkasından akciğer tutulumu oldu. Günden güne iyi olmayı beklerken, daha farklı şekilde rahatsızlıklar çıktı. Vücutta yorgunluk, halsizlik, ağrı, tansiyon oldu. Evde tedavimi yapamayınca hastaneye yattım." diye konuştu.

Sezgin, ikinci kez yakalandığı Kovid-19'u bir ay gibi sürede zor atlattığını vurgulayarak, "Çok şükür atlattım. Herhangi bir kronik hastalığım yok ama iki kez Kovid-19 yakalandım ve ikinciyi zor geçirdim. Hastanede yoğun olarak çalışınca virüsle daha çok karşılaşıyorsunuz. Yorgunluk, uykusuzluk gibi problemler bu hastalıktan etkilenmeyi daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Samsun, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da görevli doktor 1,5 ayda iki kez yakalandığı Kovid-19'u yendi - Son Dakika


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