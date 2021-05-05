Samsun'da hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine operasyon düzenleyen İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, N.D'yi Kavacık Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli cinsel istismar" ve "hırsızlık" suçlarından 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin evinde saklandığı belirlendi.

Samsun 'da hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar

20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var