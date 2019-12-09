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Samsun'da iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yaya 4 kişi yaralandı.

Samsun'da iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yaya 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Cinsoy idaresindeki 55 SH 966 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Enes Güven yönetimindeki 55 BAU 52 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüleri ve Samet Sır ile yaya Gülcan Demir yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Atatürk Bulvarı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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