Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Kıran Mahallesi'nde alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralananlardan H.A.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden E.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kıran Mahallesi'nde 6 Haziran'da H.A.Ö. ile T.E. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıkmış, T.E'nin arkadaşı E.P, pompalı tüfekle ateş ederek H.A.Ö'yü yaralamıştı. H.A.Ö. ise yanında bulunan tabancayla T.E'nin diğer arkadaşı E.G'ye ateş etmiş, yaralanan H.A.Ö. ile E.G, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kavgaya karışan H.A.Ö'nün arkadaşı A.A. tutuklanmış, T.E. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.