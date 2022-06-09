Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı

09.06.2022 18:53
Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Kıran Mahallesi'nde alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralananlardan H.A.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden E.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kıran Mahallesi'nde 6 Haziran'da H.A.Ö. ile T.E. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıkmış, T.E'nin arkadaşı E.P, pompalı tüfekle ateş ederek H.A.Ö'yü yaralamıştı. H.A.Ö. ise yanında bulunan tabancayla T.E'nin diğer arkadaşı E.G'ye ateş etmiş, yaralanan H.A.Ö. ile E.G, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kavgaya karışan H.A.Ö'nün arkadaşı A.A. tutuklanmış, T.E. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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