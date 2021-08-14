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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.08.2021 18:22
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba- Salıpazarı karayolu üzeri Alibeyli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 55 ZP 444 plakalı otomobil ile Demirarslan Mahallesi Muhtarı Savaş Türe'nin kullandığı 57 AAC 580 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada muhtar Savaş Türe ve diğer araçta bulunan Nuray B., İsmail Emir B. ve Ali B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Çarşamba, Muhtar, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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