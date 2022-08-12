Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 06 BNV 989 plakalı otomobil kavşakta Kamuran T. yönetimindeki 13 AAK 985 plakalı otomobile yandan çarptı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ise emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

Samsun 'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada sürücüler emniyet kemeri sayesinde yara almadı - Son Dakika

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