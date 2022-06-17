Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele dahilinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı'nda eş zamanlı olarak 13 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, aramada 1 adet silah, 3 adet kaçak akıllı cep telefonu, 30 adet kaçak tuşlu cep telefonu, 10 adet kaçak telefon bataryası ve 36 adet kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi - Son Dakika

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