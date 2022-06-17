Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi

17.06.2022 15:41
Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi

Samsun'da polis kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirdi.

Samsun'da polis kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele dahilinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı'nda eş zamanlı olarak 13 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, aramada 1 adet silah, 3 adet kaçak akıllı cep telefonu, 30 adet kaçak tuşlu cep telefonu, 10 adet kaçak telefon bataryası ve 36 adet kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı Samsun'da YKS'ye girecek adaylara '19 Mayıs Lisesi' uyarısı Samsun'da YKS'ye girecek adaylara '19 Mayıs Lisesi' uyarısı
Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement