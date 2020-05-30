Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüsnü Çalışkan ile Elmas Sarıcaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Elmas Sarıcaoğlu (78) yaralandı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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