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Samsun'da kavga anı kamerada

2 saat önce

Samsun'da kavga anı kameradaSamsun'da alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Samsun'da kavga anı kamerada
Samsun'da alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi tekme ve yumruk darbelerinin ardından yere yığıldı. Tartışmanın sürmesi üzerine bazı vatandaşlar araya girdi. Yere düşerek yaralanan kişi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Samsun'da kavga anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:46 Kaynak: DHA
Samsun, kavga, Güncel
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