Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var

Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var
04.11.2025 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol Sheraton Oteli yanında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal C. A. (19) idaresindeki motosiklet, yaya Fahrettin D.'ye (37) çarptı.

MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI

Kazada, motosiklet sürücüsü Kemal C. A., motosiklette bulunan Taha B. S. (19) ile yaya Fahrettin D. yola savrularak ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola savruldu ve akaryakıt çevreye yayıldı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal C. A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, motosiklette yolcu olarak bulunan Taha B. S. özel bir hastaneye ve yaya Fahrettin D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, olaylar, 3-sayfa, samsun, trafik, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro’nun günleri sayılı Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı
Sudan’ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistler aynı tahminde birleşti Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Skandal devam mı ediyor Derbinin önüne geçen bahis oranı Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

00:11
Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic’ten acı haber geldi
Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic'ten acı haber geldi
23:30
Balıkesir Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
22:54
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi
22:19
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
21:37
Sürücüler dikkat O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir
21:36
AİHM, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 01:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet yaya çarptı! Yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.