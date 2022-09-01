Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu Ataköy Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelik (53) idaresindeki 34 GG 6234 plakalı motosiklet, hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Çelik ile yanında bulunan eşi Kezban Çelik (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Çelik acil serviste hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mustafa Çelik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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