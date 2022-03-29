Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi - Son Dakika
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Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi

29.03.2022 16:01
Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi

Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro, geliri ortaokulda müzik sınıfı kurulmasında kullanılmak üzere konser verdi.

Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro, geliri ortaokulda müzik sınıfı kurulmasında kullanılmak üzere konser verdi.

Vakıfbank Atatürk Ortaokuluna müzik sınıfı kazandırılması amacıyla okulun müzik öğretmeni Arslan Akyüz öncülüğünde oluşturulan koro, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

İlçedeki farklı okullardan müzik öğretmenleri Anıl Kızılırmak, Emrah Sasa, Burçin Bağrıyanık, Emel Çebi, Ünsal Güner ve İsmet Parlak ile müziğe ilgisi bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Erol Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Erdem Ünal'dan oluşan koro, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından 21 Türk Halk Müziği eseri seslendirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı ile müzikseverlerin katıldığı konserin ardından, koro üyeleri ve çalışmalarda görev alanlara plaket verildi.

Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Fikret Yavuz, AA muhabirine, konserle yaklaşık 25 bin lira gelir elde ettiklerini dile getirerek, "Bu gelirle müzik sınıfımızı tam teşekküllü kurmuş olacağız. Tüm öğrencilerimiz bu sınıfta eğitim alacak ve sanat ruhu olan, müziğe yetenekli öğrencilerimiz kendilerini geliştirebilecek. Konserimize gelenlere teşekkür ederim." dedi.

Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi
Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi
Samsun'da öğretmenler, müzik sınıfı kurmak için konser verdi

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Kaynak: AA

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