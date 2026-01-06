Samsun\'da \'Okulumuz Orman\' Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu küçük izleyicilerle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

"Okulumuz Orman" yarın saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek.