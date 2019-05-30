Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
İbrahim Yaşar Akkaya yönetimindeki 06 YS 455 plakalı otomobil, Güldere Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hasan Yiğit'in kullandığı 55 PL 790 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile oğlu Faruk Emre Yiğit, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:04 Kaynak: AA
Hasan Yiğit, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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