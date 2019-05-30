Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:04 Kaynak: AA
İbrahim Yaşar Akkaya yönetimindeki 06 YS 455 plakalı otomobil, Güldere Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hasan Yiğit'in kullandığı 55 PL 790 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile oğlu Faruk Emre Yiğit, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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