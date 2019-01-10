Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklıya Gözaltı
47 dakika önce
- Samsun'da ruhsatsız muayenehane açan Iraklıya gözaltıSAMSUN - Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin iş yerine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
- Samsun
'da ruhsatsız muayenehane açan Iraklıya gözaltı
SAMSUN - Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin iş yerine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinin Karadeniz
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Irak uyruklu Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'nin ruhsatsız olarak muayenehane açıp sağlık hizmeti verdiğini tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri apartmanın bodrum katındaki muayenehaneye yaptıkları baskında Iraklı Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'yi gözaltına aldı. İş yerinde Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile yapılan aramada çok sayıya ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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