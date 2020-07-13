Samsun'da son kullanım tarihi geçmiş bin 300'ün üzerinde gıda ürününe el konuldu - Son Dakika

Samsun'da son kullanım tarihi geçmiş bin 300'ün üzerinde gıda ürününe el konuldu

Samsun'un Canik ilçesinde ekipler, denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş bin 300'ün üzerinde gıda ürününe imha edilmek üzere el koydu.

Samsun'un Canik ilçesinde ekipler, denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş bin 300'ün üzerinde gıda ürününe imha edilmek üzere el koydu.

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Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market, bakkal ve fırınlarda hijyen ve temizlik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerinde son kullanım tarihi geçen bin 300'ün üzerinde ürüne el koydu. Son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satışına devam eden esnafa da cezai işlem uygulandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde başarıyla süren pandemiyle mücadele sürecinde Canik'te zabıta ekiplerinin denetimlerini arttırdığını ifade etti.

Ekiplerin hijyen ve temizlik konusu dışında son kullanım tarihi geçen gıda ürünleri denetimlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Sandıkçı, "İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemli. Ekiplerimiz denetimlerinde, satışı devam eden bin 300'ü aşkın gıda ürününe imha edilmek üzere el koydu. Hakkıyla helalinden kazanan esnaflarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edebilecek ürün satışı gerçekleştiren esnaflarımıza da cezai işlem uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Yaptıkları alışverişlerde mutlaka ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etsinler." dedi.

Sandıkçı, vatandaşların son kullanım tarihi geçmiş ürünlerle ilgili belediyeye ihbarda bulunabileceğini hatırlattı.

Canik Belediyesi, Samsun, Zabıta, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da son kullanım tarihi geçmiş bin 300'ün üzerinde gıda ürününe el konuldu - Son Dakika
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