Son Dakika Haberleri: Samsun'da Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Samsun'da Sopalı Kavga: 8 Yaralı

47 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Samsun'da Sopalı Kavga: 8 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davanın duruşmasına katıldıktan sonra adliyeden çıkan U. ve D. aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırılıp Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan taraflar daha sonra serbest bırakıldı.

İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tekrar karşı karşıya gelen aileler arasında sopaların da kullanıldığı kavga başladı.

Olayda, birbirlerini darbeden taraflardan M.D, F.D, A.D, F.D, A.U. H.U, A.U. ve K.D. yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:13 Kaynak: AA

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