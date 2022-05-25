Samsun'da terör örgütü MLKP şüphelisi kadın gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat Şubesinin desteğiyle yapılan çalışmada, terör örgütüne eleman ve maddi gelir temin ettiği yönünde tespitler bulunan Z.M. isimli kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İkamette arama yapan ekipler, şüpheliye ait 2 cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette 2 sim kart, flaş bellek, dijital fotoğraf makinesi ve 3 yasaklı yayın ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında Amazon Kadın ve Yaşam Derneği'nde de arama yapan ekipler, dizüstü bilgisayar, 8 flaş bellek, dernekle ilgili evraka el koydu.