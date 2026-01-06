Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
06.01.2026 17:03
Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, bir otomobil ağır hasar aldı.

Samsun'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Ankara'dan yeni aldığı araçla memleketi Trabzon'a dönen sürücünün otomobilinde ağır hasar oluştu.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Ankara'ya otomobil almak için giden Y.T., satın aldığı 61 AJV 734 plakalı Hyundai i20 marka aracıyla memleketi Trabzon'a dönüşe geçti. Y.T. idaresindeki otomobil, Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, Hasan Terzioğlu'nun kullandığı 34 GA 0615 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Hasan Terzioğlu ve eşi yaralandı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 61 AJV 734 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya karışan sürücüler, trafik ve polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlyasköy Polis Karakolu'na götürüldü. - SAMSUN

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
