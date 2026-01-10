Samsun'da Trafik Kazası Sonrası Darbe - Son Dakika
Samsun'da Trafik Kazası Sonrası Darbe

Samsun\'da Trafik Kazası Sonrası Darbe
10.01.2026 10:10
Atakum'da trafik kazasından sonra sürücüyü darbeden 3 kişi gözaltına alındı. Olay kameralara yansıdı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüyü darbeden 3 kişi, gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerden biri, hastaneden rapor alınırken de polis aracının camını kırdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Eren Ü.'nün (23) kullandığı 55 ARB 381 plakalı cip, Adil Can K.'nin (21) kullandığı 55 AB 885 plakalı otomobil ile Beratcan K.'nin (31) kontrolündeki 55 ACZ 908 plakalı otomobil çarpıştı. Taraflar, kavşakta durup araçlardan indi. Adil Can K., Beratcan K. ve arkadaşı Burak Can K., bu sırada aracında olan Eren Ü.'yü indirip, darbetti. Adil Can K.'nin bıçak çektiği de belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Eren Ü., sağlıkçıların müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Şüphelilerden Beratcan K. ise hastaneden adli rapor alındığı sırada polis memuruna hakaret edip, ekip aracının camını kırdı. Şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan, sağlık görevlisi Adil Can K.'nin 1, mali müşavir Burak Can K.'nin 11, bir spor kulübünde çalışan Beratcan K.'nin ise 26 suç kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
