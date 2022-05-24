Samsun'da tramvayın çarptığı genç kız yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarpması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy yönüne giden vatman T.U. idaresindeki Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Liman Tramvay Durağı yanındaki yaya geçidinde Zeynep Nur Yılmaz'a (19) çaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatman T.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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