Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılardan Yücel T. ve eşi Nurdan T'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi.???????

Kazada, 55 GL 495 plakalı otomobilde bulunan 71 yaşındaki Kemal Gül hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Adem D, Yücel T. ve eşi Nurdan T. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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