Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Eğercili Mahallesi'nde S.B'ye (32) ait ev ve kiraladığı depoya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 2 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.B. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?