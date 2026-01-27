Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
27.01.2026 15:21
Çarşamba'da gerçekleştirilen operasyonda 2,5 kg uyuşturucu ele geçirilirken, S.B. gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Eğercili Mahallesi'nde S.B'ye (32) ait ev ve kiraladığı depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

