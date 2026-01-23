Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
23.01.2026 11:45
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 272,11 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 423 sentetik ecza hapı, 14,14 gram esrar, 2,75 gram kokain, 3 esrarlı sigara, 5 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 400 lira ile 3 tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
