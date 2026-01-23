Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 272,11 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 423 sentetik ecza hapı, 14,14 gram esrar, 2,75 gram kokain, 3 esrarlı sigara, 5 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 400 lira ile 3 tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.