Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenledi. 4 kişinin üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 103,52 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, 51 adet ecstasy, 81 adet sentetik ecza, 3,92 gram skunk, 0,62 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN