Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

19.11.2020 19:15
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Çarşamba, Bafra ,19 Mayıs, Havza ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 529 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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