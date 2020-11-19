Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Çarşamba, Bafra ,19 Mayıs, Havza ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 529 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika

Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı

Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı

Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan