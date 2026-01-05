Samsun\'da Uzlaşmayla Teknoloji Atölyesi Kuruldu

Samsun'da yürütülen bir uzlaştırma dosyası kapsamında 50 tarafın uzlaşmasıyla, Canik Bilim ve Sanat Merkezi'ne yapay zeka yazım ve programlama kapasitesine sahip son sistem 12 bilgisayar bağışlanarak Teknoloji ve Tasarım Atölyesi kuruldu. Hem adli süreç yükü hafifledi hem de öğrencilerin teknolojiyle buluşmasına katkı sağlandı.

Samsun'da bir gıda firmasından kaynaklanan zehirlenme olayı nedeniyle 50 müştekinin mağdur olduğu ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen dosyada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu koordinesinde 10 uzlaştırmacı görev aldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 50 taraf uzlaşma iradesi göstererek ortak bir noktada buluşturuldu.

Uzlaşma kapsamında, Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde 54 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Teknoloji ve Tasarım Atölyesi kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda, yapay zeka yazım ve programlama üretebilme kapasitesine sahip son sistem donanımlı 12 adet bilgisayar bağışlanarak atölye oluşturuldu ve açılış töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, başsavcı vekilleri, uzlaştırma savcıları, uzlaştırmacılar, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, başsavcılık bünyesinde faaliyet gösteren uzlaştırma biriminin katkısıyla kazandırılan teknoloji sınıfının sadece bir donanım değil, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, Bilim ve Sanat Merkezlerinin potansiyeli yüksek öğrencilerin ülkenin geleceğine yön verecek bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise çok anlamlı bir program için bir araya geldiklerini vurgulayarak, uzlaşmanın eğitim alanında somut bir kazanıma dönüştürülmesinin kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu, çocukların geleceğine yapılan bu yatırımın önem taşıdığını dile getirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da yaptığı konuşmada, 2016 yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösteren uzlaştırma biriminin onarıcı adalet anlayışının sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Uzlaştırmanın toplumsal barışı inşa eden yönünün bu projeyle bir kez daha somutlaştığını ifade eden Kılıç, hukukun yalnızca yaptırım değil, aynı zamanda değer üreten bir mekanizma olduğunu söyledi.

Başsavcı Kılıç, 2026 yılında geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunacak bu merkeze yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, dosyada görev alan uzlaştırmacılara ve uzlaşma iradesi gösteren müştekilere teşekkür etti.

Öte yandan, uzlaşmaya katılan 50 kişiye teşekkür belgeleri, kendileri adına uzlaştırmacılara teslim edildi. - SAMSUN