Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular - Son Dakika

Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular

08.10.2020 13:57

Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular Samsun'da mahalle sakinleri ve belediye personeli yaşlı kadının akan çatısının onarımı için seferber oldu.

Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular

SAMSUN - Samsun'da mahalle sakinleri ve belediye personeli yaşlı kadının akan çatısının onarımı için seferber oldu.

İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Nadiye Özdemir'in evi bir süredir çatıdan su alıyordu. Mahalle muhtarının yönlendirmesiyle kaymakamlığa başvuran yaşlı kadına çatı onarımı için maddi destek verildi.

Onarım işini gerçekleştirmek üzere ise İlkadım Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü personeli ve mahalle sakinleri seferber oldu. İlk incelemede çatıdaki tahtaların çürüdüğü tespit edilerek tüm kiremitler indirildi. Muhtar Hasan Kaya'da çatıya çıkarak çalışmaya bizzat katıldı.

Evin çatısında hasarlı yerler tespit edilerek, gerekli onarım gerçekleştiriliyor. Çalışma verilen maddi destek ile alınan sacların, çatıya monte edilmesiyle tamamlanacak. Özdemir akan çatısında ötürü bir daha problem yaşamayacak.

Nadiye Özdemir, "Beyim öldü. Orayı yaptıramadık fakirlik bu. Yağmur odaya sanki başıma yağıyordu. Leğen koyup engellemeye çalışıyordum. Allah razı olsun hepsinden. Ben çok memnunum bugün" dedi.

Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, "Çatısı yüzünden evi su alıyordu. Kendisi 6-7 tane leğen koyuyordu. Bizde bu mağduriyeti gördük. Gerekli kurumlarla görüşmeleri yaptık. Bu teyzemizin sıkıntılarını bir nebze azaltmak için böyle bir çalışmaya girdik. Mahalleden bir kardeşim ve ben de çıktık kiremitleri atma konusunda yardımcı olduk. Sonuna kadarda takipçisi olacağız. Benim buraya seçildikten sonra yapmak istediğim şey insanların hayır duasını almak. Biz bu niyetle yola çıktık ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah rızası kazanıp hayır duası alabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular
Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Makine, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yaşlı kadının çatı onarımı için seferber oldular - Son Dakika

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