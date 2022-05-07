Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

07.05.2022 14:05
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığı arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığı arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

07-13 Mayıs Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Samsun'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde yapıldı. Vali Dağlı ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Akabinde yoldan geçen arabaları durduran Vali Dağlı, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

"Herkesi davet ediyorum"

Uygulamada açıklama yapan Vali Dağlı, "Trafik kurallarını farkındalık uyandırmak için hatırlatıyoruz. Çalışmalarımızı devam ediyor. Bayram boyunca emniyet kemeri uygulamasına ağırlık vermiştik. Şimdi ise hem emniyet kemeri hem de yanında yayaların güvenliği için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaya geçitlerimiz yeniden elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecekler. Araçlarda bulunan sürücülerimiz onlara öncelik tanıyacaklar. Bu manada yayaların güvenliği çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki bizler birer araç sürücüsüyüz. Aynı zamanda birer yayayız. Bu manada ben araç sürücülerimiz daha da dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu son derece önemlidir. Samsunluları yayalarımızın, sürücülerimizin güvenliği için bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Uygulamaya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve kolluk kuvvetleri katıldı. - SAMSUN

Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması
Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

YORUMLAR
500
Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi Burdur'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' bilgilendirmesi Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi

Zülkif Dağlı, Tragger, Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Kara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:59 Eşini boğarak öldürmeye çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement