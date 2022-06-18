Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığıİlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılarSınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı - Son Dakika
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Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığıİlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılarSınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı

18.06.2022 11:58
Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığıİlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılarSınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı

- Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığı İlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılar Sınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nagirecek olan öğrenciler, yine 19 Mayıs ilçesindeki lise ile Samsun merkezdeki liseyi karıştırdılar.

- Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığı

İlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılar

Sınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı

SAMSUN - Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nagirecek olan öğrenciler, yine 19 Mayıs ilçesindeki lise ile Samsun merkezdeki liseyi karıştırdılar. Öğrencilerin 40 km uzaktaki okula yetişme çabası ise aksiyon filmlerini aratmadı.

YKS öncesi yetkililerin uyarılarına rağmen yine bazı öğrencilerin dikkatsizliği ve yanlış anlamaları bir yıllık emeklerini heba etti. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan "19 Mayıs Lisesi" ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan "19 Mayıs Anadolu Lisesi", çok sayıda öğrenci tarafından karıştırıldı. 19 Mayıs ilçesi yerine İlkadım'daki 19 Mayıs Lisesi'ne gelen öğrenciler büyük şok yaşadı. Yanlış okula erken gelen öğrenciler, 40 km uzaklıktaki ilçeye araçlarla yetiştirilmeye çalışıldı.

"Sınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı"

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde 3 hafif ticari araç öğrencileri 19 Mayıs ilçesinde bulunan aynı isimli liseye götürmek için hazır bekledi. Arabalar yanlış ilçeye gelen öğrencileri toplayıp, hızlıca 40 km uzaklıktaki ilçeye yetiştirmeye çalıştı. Sınava yarım saat kala yanlış okula gelen öğrenciler için ise koşuşturma başladı. Yanlarına para ve cep telefonu almayan öğrenciler çevredekilerden ve 112'den yardım istedi. Bazı öğrenciler ticari taksi ile okula yetişmeye çalışırken bazı öğrencileri de çevredeki diğer veliler okula yetiştirmeye çalıştı. Okul tarafından ayarlanan arabanın yola çıkmasının ardından bir kız öğrencinin daha yanlış okula geldiğini fark eden görevliler, koşarak 500 metre uzaklıktaki aracı durmaya çalıştı. Kırmızı ışıkta duran arabayı bekleten okul görevlisi yanlış ilçeye gelen kız öğrencinin de arabaya binmesini sağladı. O anlarda kız öğrencinin uzaktaki arabaya yetişmek için koşması aksiyon filmlerini aratmadı. Bazı veliler ise aynı isimli okulların faklı ilçelerde olmasından dolayı öğrencilerin mağdur olduğunu belirtti.

Yanlış ilçedeki okula gelen öğrenciler, "Sınav giriş kağıdımda 19 Mayıs Lisesi yazınca buraya geldik. İlçe ismine dikkat etmemiştik. Şimdi 40 km uzaklıktaki okula yetişmeye çalışacağız" dediler.

Her yıl yaşanan karışıklığı önlemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü dün uyarı yapmıştı. Uyarıda, "İlimiz İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı ve bu nedenle de çeşitli mağduriyetler yaşandığı bilgisine ulaşılmıştır. 19 Mayıs Lisesi ilimiz İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise ilimiz 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Tüm uyarılara rağmen hem sınava girecekler okulu karıştıran öğrenciler hem de sınava son saniye gelen öğrencilerin koşuşturmaları kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığıİlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılarSınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da YKS'de yine '19 Mayıs' karışıklığıİlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılarSınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı - Son Dakika
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