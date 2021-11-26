Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira