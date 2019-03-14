Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Silahlı Saldırı - 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'daki Silahlı Saldırı - 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda önceki gün Tanju G'ye otomobilden ateş açarak bacaklarından yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Serkant Ç, Alican A, Hakan A.Ş, Sefa U. ile ateş ettiği öne sürülen Arif S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif S. ve Alican A. tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün düzenlenen saldırıda, bacaklarından yaralanan ve arkadaşlarının yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Tanju G, tedavi altına alınmış, zanlılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:57 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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