Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Ladik İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ladik Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile partililer katıldı.

Parti faaliyetlerinin ve belediye çalışmalarının konuşulduğu toplantısının ardından Demircan, Kırcalı ve Özel, esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Havza İlçe Başkanlığında görev dağılımı yapıldı

Geçen hafta yapılan ve Halil Alkan'ın başkanlığa seçildiği CHP Havza İlçe Kongresi'nin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Alkan, toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat yapılanmasını bir an önce tamamlayarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İlçe teşkilatı olarak daha aktif bir çalışma sistemi ortaya koyacaklarını belirten Alkan, "İlçemiz ve ülkemiz için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.



CHP Havza İlçe Başkanlığında görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"İlçe sekreteri ve parti sözcüsü Hasan Topbulut, mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Arslan Gültekin, örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı Ecevit Sarıçoban, seçim ve propaganda işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Turgay Öngel, parti içi eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Hüseyin Vergili, meslek odaları ve STK'lardan sorumlu başkan yardımcısı Sabri Aykut, kadın kollarından sorumlu başkan yardımcısı Necmiye Dilek, gençlik kollarından sorumlu başkan yardımcısı Fatih Gökmen."

Başkan Özel, özel sporcu Yaman ile görüştü

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, özel sporcu Emre Yaman ile makamında bir araya geldi.

Özel, Ladik Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Yaman'ın başarılarından gurur duyduklarını söyledi.

Emre'nin gönüllerin de şampiyonu olduğunu belirten Özel, "Onun muhteşem enerjisi nice başarılara adını yazdırır. Emre'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen ailesi ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Özel, Yaman'a çeşitli hediyeler verdi.

Emre Yaman, 12 Nisan 2019'da İskenderun'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede birinci, 300 metrede ise ikinci olmuştu.

Özel'den Ladik Devlet Hastanesine ziyaret

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Özel, hasta ziyaretinin sosyal sorumluluk ve dini yönden çok önemli olduğunu vurguladı.

Hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu aktaran Özel, hastalardan alınan duaların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olmak istedik. Tek gayemiz ağızlardan çıkan bir dua ve yüzlerde bir tebessüm oluşturabilmek. Çünkü gönüllere girmek bizleri daha da çok mutlu ediyor. Hastalarımız ile yakından ilgilenen doktorlarımıza, hemşirelerimize ve hastane çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum."